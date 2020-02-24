В Великобритании количество зараженных коронавирусом возросло до 13 человек

Четверо пассажиров круизных судов, прилетевших в Великобританию в субботу, сдали положительный результат на коронавирус, в результате чего общее число случаев заболевания в Великобритании достигло 13.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Новые пациенты были среди 30 репатриированных британцев и двух ирландских граждан, начинающих 14-дневный карантин в больнице в Виррале.

По словам главного врача Англии, четверо граждан Великобритании подхватили вирус на лайнере "Diamond Princess" в Японии. В настоящее время они переведены в специализированные инфекционные центры.

"Эти специализированные центры хорошо подготовлены к работе с такими случаями, и в начале этого года отделение в Ньюкасле успешно вылечило и выписало двух пациентов, которые заразились вирусом", - сказал профессор Кит Уиллетт, директор по стратегическим инцидентам британской службы здравоохранения.