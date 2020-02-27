Німеччина виділить додатково 4 млн євро на гуманітарну допомогу сходу України

Німецький уряд збільшує фінансову підтримку гуманітарної діяльності Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) в Україні: у 2020 році додатково до вже обіцяних 2 млн євро буде виділено ще 4 млн євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться пресрелізі МЗС Німеччини.

Ще 2 млн євро уряд Німеччини планує виділити в 2021 році. Всього Німеччина виділила 12,3 млн євро на гуманітарну діяльність МКЧХ в Україні тільки на 2019-2021 роки.

На ці гроші Німеччина підтримує низку гуманітарних заходів в рамках проєкту "діяльність МКЧХ з надання допомоги, захисту, запобігання та співробітництва в Україні 2019-2021". Його центр знаходиться на сході України, де ці заходи вносять важливий внесок у подолання наслідків триваючого конфлікту.

"Вони приносять користь людям, постраждалим від конфлікту по обидва боки лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях" - заявили в МЗС Німеччини.

Зазначається, що, одним з основних напрямків є забезпечення населення чистою питною водою. Крім того, ці заходи включають медичне обслуговування, закупівлю і розподіл медикаментів, навчання наданню першої допомоги, лікування травм, підтримку і обладнання лікарень та інших медичних установ, профілактичні заходи і постачання продуктами харчування і предметами гігієни, підготовку медичного персоналу, пошук зниклих безвісти і возз'єднання сімей, догляд за ув'язненими, інформування про небезпеку мін та інше.