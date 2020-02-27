Германия выделит дополнительно 4 млн евро на гуманитарную помощь востоку Украины

Немецкое правительство увеличивает финансовую поддержку гуманитарной деятельности Международного комитета Красного креста (МККК) в Украине: в 2020 году дополнительно к уже обещанных 2 млн евро будет выделено еще 4 млн евро.

Как сообщает "Европейская правда" об этом говорится пресс-релизе МИД Германии.

Еще 2 млн евро правительство Германии планирует выделить в 2021 году. Всего Германия выделила 12,3 млн евро на гуманитарную деятельность МККК в Украине только на 2019-2021 годы.

На эти деньги Германия поддерживает ряд гуманитарных мероприятий в рамках проекта "деятельность МККК по оказанию помощи, защиты, предотвращения и сотрудничества в Украине 2019-2021". Его центр находится на востоке Украины, где эти мероприятия вносят важный вклад в преодоление последствий продолжающегося конфликта.

"Они приносят пользу людям, пострадавшим от конфликта по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях", - заявили в МИД Германии.

Отмечается, что одним из основных направлений является обеспечение населения чистой питьевой водой. Кроме того, эти меры включают медицинское обслуживание, закупку и распределение медикаментов, обучение оказанию первой помощи, лечение травм, поддержку и оборудование больниц и других медицинских учреждений, профилактические мероприятия и снабжение продуктами питания и предметами гигиены, подготовку медицинского персонала, поиск пропавших без вести и воссоединения семей, уход за заключенными, информирование об опасности мин и прочее.