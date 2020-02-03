Партія влади в Німеччині розпочала кампанію проти обмеження швидкості на автобанах

Баварська партія "Християнсько-соціальний союз" (ХСС), яка є партнером в чинному уряді Німеччини, розпочала кампанію проти обмеження швидкості на автобанах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Питання виникло в німецькій політиці на тлі зростаючих проблем довкілля та останніх досліджень, які свідчать про те, що запровадження обмеження швидкості може врятувати життя на німецьких автомагістралях.

За даними ХСС, їхнє клопотання проти впровадження обмежень швидкості за перші два дні отримало 10 тисяч підписів. Генеральний секретар ХСС Маркус Блюме пов'язує його популярність зі зворотним ефектом проти "постійного захоплення заборонами".

Це питання розділяє коаліцію Німеччини. Соціал-демократи виступають за обмеження швидкості, а значна частина християнських демократів (дві сестринські партії - Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз - ХДС/ХСС) - проти.

Однак з Андреасом Шеєром (ХСС), відвертим противником обмежень швидкості на автобанах, який очолює Міністерство транспорту, малоймовірно, що Німеччина незабаром запровадить ці обмеження швидкості.

Раніше урядова експертна комісія висунула ініціативу щодо обмеження швидкості руху на автобанах до 130 кілометрів. Експерти зробили пропозиції для скорочення викидів вуглекислого газу в транспортній сфері ФРН до 2030 року, проте в уряді запевнили, що не планують обмежень.

Нагадаємо, в сусідніх Нідерландах денне обмеження посилили до 100 км / год.