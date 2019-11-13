Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС висловив підтримку відкриттю ринку землі в Україні і назвав умови успіху

Хвилі на площі Святого Марка: Венецію затопила рекордна за 50 років повінь

Опозиція Польщі здобула посаду спікера Сенату

Бундестаг 13 листопада розгляне законопроєкт щодо захисту "Північного потоку-2"






Нідерланди планують посилити обмеження швидкості задля скорочення викидів

Середа, 13 листопада 2019, 11:59

Денне обмеження швидкості в Нідерландах планують посилити до 100 км / год.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зараз обмеження швидкості становить 130 км / год. Згідно з новим планом, цей ліміт має зберігатися у проміжку між 7 вечора та 6 ранку. Очікується, що деталі запропонованих заходів оприлюднять пізніше в середу.

Читайте також
У 2018 році викиди СО2 в ЄС скоротилися на 2,5%

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав ініціативу "важливим кроком" у боротьбі з проблемою забруднення повітря оксидом азоту. Голландський державний мовник NOS повідомив, що цей захід запровадять наступного року.

Критики стверджують, що Нідерланди зараз порушують законодавство ЄС щодо викидів. Амбітні цілі щодо скорочення викидів вуглецю принаймні на 50% до 2030 року є частиною порядку денного нової Європейської комісії.

Зміна закону дасть Нідерландам одне з найсуворіших обмежень швидкості в ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди клімат
powered by lun.ua