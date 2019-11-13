Нідерланди планують посилити обмеження швидкості задля скорочення викидів

Денне обмеження швидкості в Нідерландах планують посилити до 100 км / год.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зараз обмеження швидкості становить 130 км / год. Згідно з новим планом, цей ліміт має зберігатися у проміжку між 7 вечора та 6 ранку. Очікується, що деталі запропонованих заходів оприлюднять пізніше в середу.

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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав ініціативу "важливим кроком" у боротьбі з проблемою забруднення повітря оксидом азоту. Голландський державний мовник NOS повідомив, що цей захід запровадять наступного року.

Критики стверджують, що Нідерланди зараз порушують законодавство ЄС щодо викидів. Амбітні цілі щодо скорочення викидів вуглецю принаймні на 50% до 2030 року є частиною порядку денного нової Європейської комісії.

Зміна закону дасть Нідерландам одне з найсуворіших обмежень швидкості в ЄС.