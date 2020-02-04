У Бельгії в ДТП за участі двох автобусів загинула людина, майже пів сотні поранених

Одна людина загинула, п'ятеро отримали серйозні поранення, у 44 легкі травми в результаті великої ДТП за участі двох автобусів, що сталася у вівторок в тунелі Беверен на північному заході бельгійського Антверпена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Проводиться розслідування, щоб встановити причини аварії. За попередніми даними, мало місце ланцюгове зіткнення за участю вантажівки, двох автобусів і легкового автомобіля.

Одна особа, яка загинула – водій легкового автомобіля.

Ще 65 людей не постраждали.

Було застосовано план екстреної медичної допомоги для швидкого транспортування постраждалих до різних лікарень. У той же час Червоний Хрест подбав про тих, хто був присутній у транспортних засобах під час аварії, але хто не був поранений. Вони також були евакуйовані на автобусах.

Однак буксирування понівечених транспортних засобів займе багато часу. Тунель Беверен залишиться закритим протягом невизначеного періоду.