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В Бельгии в ДТП с участием двух автобусов погиб человек, почти полсотни раненых

Вторник, 4 февраля 2020, 19:28

Один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения, у 44 легкие травмы в результате крупного ДТП с участием двух автобусов, произошедшего во вторник в тоннеле Беверен на северо-западе бельгийского Антверпена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Проводится расследование, чтобы установить причины аварии. По предварительным данным, имело место цепное столкновение с участием фуры, двух автобусов и легкового автомобиля.

Погибший человек – водитель легкового автомобиля.

Еще 65 человек не пострадали.

 

Был применен план экстренной медицинской помощи для быстрой транспортировки пострадавших в разные больницы. В то же время Красный Крест позаботился о тех, кто присутствовал в транспортных средствах во время аварии, но кто не был ранен. Они также были эвакуированы на автобусах.

Однако буксировка изувеченных транспортных средств займет много времени. Тоннель Беверен останется закрытым в течение неопределенного периода.

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