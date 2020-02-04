Офіційно: СОТ підтримала Україну в суперечці з Росією щодо вагонів

4 лютого Апеляційний орган Світової організації торгівлі випустив доповідь у справі щодо заходів, що стосується введеної РФ заборони на експорт українських вагонів та залізничного обладнання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення апеляційного органу.

Згідно з документом, Апеляційний орган рекомендував органу з вирішення спорів СОТ вимагати від Росії привести обмеження на імпорт українського залізничного обладнання, в тому числі вагонів, у відповідність до вимог міжнародної угоди про технічні бар'єри в торгівлі.

СОТ під час розгляду апеляції майже повністю задовольнила вимоги української сторони, натомість вимоги Росії відхилили.

Втім, Апеляційний орган лишив у силі попереднє рішення, що Україна не змогла повною мірою підтвердити, що Росія систематично обмежувала імпорт техніки з України.

У серпні 2018 року Україна оскаржила рішення СОТ щодо обмеження на поставки до Росії вагонів і стрілочних переводів.

Рішення по апеляції на користь України буде офіційно опубліковано у вівторок ввечері.

Україна подала позов до СОТ у 2015 році. За даними уряду, в результаті російських обмежень український експорт залізничної продукції в РФ з 2012 по 2016 роки скоротився більш ніж у 20 разів - з 2,6 млрд доларів до 95 млн доларів.

В рамках справи Україна доводила, що призупинення дії сертифікатів відповідності та неприйняття до розгляду заявки на проведення сертифікації призвело до дискримінації, невиправданих перешкод у торгівлі та недотримання встановленої процедури оцінки відповідності товару.