Официально: ВТО поддержала Украину в споре с Россией относительно вагонов

4 февраля Апелляционный орган Всемирной торговой организации выпустил доклад по делу о мерах, касающихся введенного РФ запрета на экспорт украинских вагонов и железнодорожного оборудования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение апелляционного органа.

Согласно документу, Апелляционный орган рекомендовал органа по разрешению споров ВТО требовать от России привести ограничения на импорт украинского железнодорожного оборудования, в том числе вагонов, в соответствие с требованиями международного соглашения о технических барьерах в торговле.

ВТО при рассмотрении апелляции почти полностью удовлетворила требования украинской стороны, требования России отклонили.

Впрочем, Апелляционный орган оставил в силе предыдущее решение, что Украина не смогла в полной мере подтвердить, что Россия систематически ограничивала импорт техники из Украины.

В августе 2018 года Украина обжаловала решение ВТО по ограничению на поставки в Россию вагонов и стрелочных переводов.

Решение по апелляции в пользу Украины будет официально опубликовано во вторник вечером.

Украина подала иск в ВТО в 2015 году. По данным правительства, в результате российских ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз - с 2,6 млрд долларов до 95 млн долларов.

В рамках дела Украина доказывала, что приостановление действия сертификатов соответствия и неприятие к рассмотрению заявки на проведение сертификации привело к дискриминации, неоправданных препятствий в торговле и несоблюдение установленной процедуры оценки соответствия товара.