Поляки сказали, кого вважають найкращим президентом в історії

Напередодні початку кампанії перед президентськими виборами в Польщі, які відбудуться в травні, у поляків запитали, кого вони вважають найкращим президентом країни.

Як повідомляє "Європейська правда", опитування провело агентство SW Research для Rzeczpospolita.

Після 1989 року в Польщі було п'ять президентів, яких обрали шляхом загального голосування: Лех Валенса, Александр Кваснєвський, Лех Качинський, Броніслав Коморовський та Анджей Дуда. Войцех Ярузельський був президентом, обраним парламентом.

На питання, який президент був найкращим президентом в історії Третьої Польської республіки, 37,6% відповіли Александр Кваснєвський. Тільки він був президентом два терміни.

24% респондентів найкращим президентом вважають теперішнього главу держави Анджея Дуду.

16% підтримки отримав Лех Качинський, 12,8% - Лех Валенса, 9,6% - Броніслав Коморовський.

На майбутніх президентських виборах Анджей Дуда буде домагатися переобрання, хоча офіційно про це ще не оголосив. Наразі в опитуваннях він з величезною перевагою випереджає головну кандидатку від опозиції Малгожату Кідаву-Блонську.