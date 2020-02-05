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У Словаччині сильний вітер перекинув зупинку, загинула дитина

Середа, 5 лютого 2020, 15:39

У словацькому місті Миява сильний вітер перекинув зупинку, в результаті постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.

 

Одна дитина померла незабаром після того, як її привезли в лікарню, друга перебуває у важкому стані.

Обставини події з’ясовуються.

За даними словацької служби пожежної охорони, з вечора вівторка на значній території Словаччини спостерігаються пориви шквального вітру.

Численні випадки падіння дерев призвели до порушень руху автомобільного та залізничного транспорту. Понад 20 тисяч споживачів залишаються без електроенергії.

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