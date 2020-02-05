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В Словакии сильный ветер опрокинул остановку, погиб ребенок

Среда, 5 февраля 2020, 15:39

В словацком городе Миява сильный ветер опрокинул остановку, в результате пострадали двое детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

 

Один ребенок умер вскоре после того, как его привезли в больницу, второй находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.

По данным словацкой службы пожарной охраны, с вечера вторника на значительной территории Словакии наблюдаются порывы шквального ветра.

Многочисленные случаи падения деревьев привели к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Более 20 000 потребителей остаются без электроэнергии.

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