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Міністр фінансів Шотландії подав у відставку через переписку з 16-річним хлопцем

Четвер, 6 лютого 2020, 11:58

Міністр фінансів Шотландії Дерек Маккей пішов у відставку після повідомлення ЗМІ, що він надіслав сотні повідомлень 16-річному хлопцеві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Маккей вибачився за, як він сказав, свою "дурну поведінку". Він зазначив, що служба в уряді була для нього великим привілеєм і йому шкода, що підвів колег та прихильників.

Газета Sun раніше повідомила, що Маккей, який сприймався як потенційний лідер Шотландії, протягом пів року надіслав хлопцеві в Instagram та у Facebook близько 270 повідомлень. У них політик називав його "милим" і запрошував на вечерю.

В одному з повідомлень хлопець написав, що йому 16, і що міністру "не треба нічого пробувати". Газета також процитувала матір хлопця, яка закликала звільнити Маккея.

Маккей повідомив, що провів розмову з першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, і подав у відставку минулої ночі.

Стерджен назвала його поведінку не відповідною необхідним стандартам.

Маккей – відкритий гей і батько двох дітей, який повідомив про свою орієнтацію в 2013 році, коли залишив дружину.

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