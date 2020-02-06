Министр финансов Шотландии подал в отставку из-за переписки с 16-летним юношей

Министр финансов Шотландии Дерек Маккей ушел в отставку после сообщения СМИ, что он прислал сотни сообщений 16-летнему парню.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Маккей извинился за, как он сказал, свое "глупое поведение". Он отметил, что служба в правительстве была для него большим преимуществом, и ему жаль, что подвел коллег и сторонников.

Газета Sun ранее сообщила, что Маккей, который воспринимался как потенциальный лидер Шотландии, в течение полугода прислал юноше в Instagram и в Facebook около 270 сообщений. В них он называл парня "милым" и приглашал на ужин.

В одном из сообщений парень написал, что ему 16 и министру "не надо ничего пытаться". Газета также процитировала мать парня, которая призвала уволить Маккея.

Маккей сообщил, что провел разговор с первым министром Шотландии Николой Стерджен, и подал в отставку прошлой ночью.

Стерджен назвала его поведение не соответствующим стандартам.

Маккей - открытый гей и отец двоих детей, который сообщил о своей ориентации в 2013 году, когда развелся с женой.