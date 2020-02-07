В Італії зафіксували перший випадок коронавірусу серед громадян

Громадянин Італії здав позитивний результат на новий коронавірус після повернення з Китаю, в результаті чого загальна кількість підтверджених випадків в країні зросла до трьох.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Один з 56 громадян Італії, які прилетіли додому цього тижня з міста Ухань, здав позитивний тест на вірус.

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Після висадки в Римі в понеділок, евакуйовані перебували на карантині в цілях безпеки на військовому об'єкті на околиці італійської столиці.

В даний час чоловік знаходиться в ізоляції в Римському національному інституті інфекційних захворювань.

Це третій підтверджений випадок коронавірусу в Італії і перший серед італійських громадян. Раніше на території країни зафіксували два випадки коронавірусу у туристів з Китаю.

За даними медиків, жінка і чоловік у віці 60 років перебувають у важкому, але стабільному стані. Вони отримують "експериментальне лікування антиретровірусними препаратами, які зазвичай використовуються проти ВІЛ, але у яких також є ознаки впливу проти нового коронавірусу".

Тим часом, всі пасажири, що прибувають в італійські аеропорти, в тому числі з Європи і на деяких внутрішніх рейсах, систематично перевіряються на наявність високої температури.

Всі прямі рейси між Італією і Китаєм залишаються призупиненими після того, як італійський уряд оголосив надзвичайний стан.

Внаслідок зараження коронавірусом, з початку епідемії померли 634 людини. Вилікувались від вірусу 1543 особи.