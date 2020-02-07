У Європі коронавірусом заражена 31 людина

Велика Британія, Німеччина і Італія оголосили про нові випадки зараження новим вірусом з Китаю в четвер, в результаті чого загальна кількість підтверджених випадків в Європі досягла 31.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У Німеччині всі випадки, крім двох, пов'язані з постачальником автозапчастин Webasto, штаб-квартиру якого неподалік від Мюнхена відвідав китайський колега. Серед інфікованих двоє дітей.

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Британська влада підтвердила третій випадок зараження в країні, заявивши, що пацієнт заразився вірусом не у Великій Британії.

В Італії 34-річний чоловік заразився вірусом в Ухані, де він жив. Він був одним з 56 італійців, які прибули до країни в понеділок на італійському літаку ВПС з Китаю.

Внаслідок зараження коронавірусом, з початку епідемії померли 634 людини. Вилікувались від вірусу 1543 особи.