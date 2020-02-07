У Нідерландах на 22% зросла кількість запитів на евтаназію

Нідерландська організація, що здійснює евтаназію, отримала в минулому році 3122 запити, що на 22% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомив у п'ятницю Експертний центр з евтаназії, передає "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Кожен робочий день 13 людей кажуть: "Допоможіть мені, я більше не можу", - сказав Стівен Плейтер, директор центру, раніше відомого як Клініка кінця життя.

У центрі працюють фахівці, які консультують лікарів загальної практики у випадках евтаназії, а також бригади лікарів, психіатрів і медсестер, які відвідують пацієнтів для оцінки їх запитів і призначення смертельних доз ліків, якщо вони відповідають критеріям евтаназії.

Нідерланди в 2002 році стали першою країною в світі, що легалізувала евтаназію. Це може бути зроблено тільки лікарями, які вводять смертельні дози ліків.

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Центр заявив, що виконав майже 900, або близько однієї третини запитів, які він отримав у 2019 році. Ці запити часто стосувалися людей з деменцією або множинними фізичними розладами, пов'язаними з похилим віком.

Згідно з законодавством Нідерландів, люди мають право на евтаназію, якщо вони роблять обдумане, добровільне прохання про це і якщо їх страждання безнадійно "нестерпні".