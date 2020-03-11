Боснія заборонила в'їзд іноземців з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу

Боснія і Герцеговина офіційно заборонила приїжджати іноземцям з країн з найбільшою кількістю випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на боснійське видання Klix.

Прикордонна поліція Боснії видала наказ усім управлінням на прикордонних переходах країни заборонити в'їзд особам з Італії, Ірану, Південної Кореї та деяких частин Китаю, а саме провінції Хубей та міста Ухань.

Що стосується громадян БіГ, які повертаються до з однієї з цих країн, то вони мають дотримуватися стандартної процедури - заповнити прикордонну анкету та перебувати на обов’язковій самоізоляції протягом 14 днів.

Наразі у Боснії було підтверджено сім випадків коронавірусу: чотири в Баня-Луці та три в Зеніці. Всі інфіковані контактували з тими, хто приїхав з Італії, або самі були в Італії.