Босния запретила въезд иностранцев из стран, наиболее пострадавших от коронавируса

Босния и Герцеговина официально запретила приезжать иностранцам из стран с наибольшим количеством случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийское издание Klix.

Пограничная полиция Боснии выдала приказ всем управлениям на пограничных переходах страны запретить въезд лицам из Италии, Ирана, Южной Кореи и некоторых частей Китая, а именно провинции Хубэй и города Ухань.

Что касается граждан БиГ, которые возвращаются из одной из этих стран, то они должны придерживаться стандартной процедуры - заполнить пограничную анкету и находиться на обязательной самоизоляции в течение 14 дней.

Сейчас в Боснии было подтверждено семь случаев коронавируса: четыре в Баня-Луке и три в Зенице. Все инфицированные контактировали с теми, кто приехал из Италии, или сами были в Италии.