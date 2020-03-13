Британія підтримала ідею Путіна про п'ятисторонній саміт світових держав

Британія заявила в п'ятницю, що підтримує ідею президента Росії Владіміра Путіна провести саміт лідерів постійних членів Ради Безпеки ООН для обговорення міжнародних заходів задля миру й безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Велика Британія - остання країна, яка дала згоду після того, як Путін у січні запропонував зустрітися з лідерами Росії, Китаю, США, Франції та Великої Британії.

Франція і Китай публічно висловили своє схвалення саміту, а високий представник адміністрації США в лютому заявив, що президент Дональд Трамп готовий зустрітися та обговорити контроль над озброєннями.

Прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков заявив у п'ятницю, що Британія висловила інтерес до ідеї Путіна і що найкращим місцем зустрічі може стати 75-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, запланована на 15-30 вересня в Нью-Йорку.

Посольство Великої Британії в Москві підтвердило, що Лондон підтримує ініціативу цієї зустрічі.

"Британія в цілому підтримує ідею зустрічі голів держав постійних членів Ради Безпеки ООН з метою обговорення питань міжнародного миру та безпеки", - йдеться в заяві.

"Ми контактуємо з російським урядом, щоб обговорити подальші деталі цієї пропозиції", - заявили британські дипломати.

Прессекретар прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон заявив, що отримав лист від російської сторони, на який надійде "вчасна" відповідь.

Пєсков заявив, що до запропонованої зустрічі ще довго, тож говорити про зміни через коронавірус - передчасно.