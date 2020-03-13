Великобритания поддержала идею Путина о пятистороннем саммите мировых держав

Великобритания заявила в пятницу, что поддерживает идею президента России Владимира Путина провести саммит лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения международных мер для мира и безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания - последняя страна, которая дала согласие после того, как Путин в январе предложил встретиться с лидерами России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Франция и Китай публично выразили свое одобрение саммита, а высокий представитель администрации США в феврале заявил, что президент Дональд Трамп готов встретиться и обсудить контроль над вооружениями.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Великобритания выразила интерес к идее Путина, и лучшим местом встречи может стать семьдесят пятая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, запланированная на 15-30 сентября в Нью-Йорке.

Посольство Великобритании в Москве подтвердило, что Лондон поддерживает инициативу этой встречи.

"Британия в целом поддерживает идею встречи глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.

"Мы контактируем с российским правительством, чтобы обсудить дальнейшие детали этого предложения", - заявили британские дипломаты.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что получил письмо от российской стороны, на которое поступит "своевременный" ответ.

Песков заявил, что до предложенной встречи еще долго, поэтому говорить об изменениях из-за коронавируса - преждевременно.