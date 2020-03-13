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Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу - ВООЗ

П'ятниця, 13 березня 2020, 18:48

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я каже, що Європа, а не Китай, зараз є епіцентром світової пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Генеральний директор Тедрос Адханом Гебреєсус сказав журналістам у Женеві: "Щодня повідомляється про більше випадків, ніж повідомлялося в Китаї в розпал епідемії".

Він зазначив, що "5000 людей втратили життя, це трагічна віха".

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За його словами, зараз у Європі "більше зареєстрованих випадків вірусу та випадків смерті, ніж у решті світу разом, окрім Китаю".

По всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.

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