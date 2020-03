Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ще в середу ввечері оголосила, що COVID-19, тобто хвороба, спричинена коронавірусом, набула масштабів пандемії.

Але це – не єдина ключова зміна останніх днів. Головне – те, що епіцентр кризи, по суті, пересунувся з Китаю до Європи. У державах ЄС фіксується найбільше нових заражень, а також, на жаль, нових смертей.

Через це почали різко змінюватися правила перетину кордону в Європі, а також між іншими державами світу (про перші рішення читайте у статті "Шенген і безвіз в умовах пандемії"). У четвер європейські зміни набули неймовірного масштабу.

"Європейська правда" відкриває live-трансляцію для тих, хто хоче стежити за розвитком подій. Передусім слідкуємо за подіями в Європі, але також повідомляємо про ключові "коронавірусні новини" з-за меж нашого континенту.

18:49 Латвія, Литва та Естонія оголосили про нові заходи з боротьби з поширенням нового коронавірусу: закриття шкіл, скасування масових заходів.

18:35 Китай надсилає медичну допомогу до Італії. Лайнер Airbus A350 авіакомпанії China Eastern вилетів із Шанхая до Рима. На його борту 9 медичних спеціалістів та 31 тонна гуманітарного вантажу.

18:32 Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що він і його дружина Софі Грегуар Трюдо перебуватимуть в самоізоляції після того, як у жінки з'явилися легкі симптоми грипу.

18:28 Знаменитий Храм Святого Сімейства у Барселоні з 13 березня закривають для відвідувачів. Також призупинять будівельні роботи, які тривають вже 138 років.

17:57 Європейське космічне агентство і російська корпорація Роскосмос вирішили відкласти запуск другої місії ExoMars для вивчення Марса до 2022 року, частково через епідеміологічну ситуацію в Європі.

17:41 УЄФА скасує чемпіонат Європи по футболу-2020, який мав відбутися у червні-липні в 12 містах. За даними авторитетного французького видання L'Equipe, турнір перенесуть на 2021 рік. Рішення мають оголосити 17 березня.

17:07 Тим часом у Британії вперше зафіксували понад 100 нових випадків коронавірусу за добу. На цей час у острівній державі зафіксовано 590 випадків захворювання, з них 491 в Англії, 60 в Шотландії, 20 в Північній Ірландії і 19 в Уельсі.

16:18 Коронавірус несе також військову загрозу, вважають у США. Голова Центрального командування Збройних сил США заявив у четвер, що глобальна пандемія робить Тегеран небезпечнішим. Його коментар пролунав через день після нападу в Іраку, в якому загинули двоє американців та британець.

16:14 Словаччина закрила всі аеропорти через коронавірус. Це - один із надзвичайних заходів, які ухвалила Братислава.

16:01 Карантин – так карантин! Кілька євродепутатів закликали президента Європарламенту Девіда Сассолі закрити установу наступного тижня.

15:38 Чехія закриває кордони. Країна оголосила надзвичайну ситуацію. З 14 березня буде заборонений в'їзд для всіх іноземців, які приїжджають із районів ризику. По суті, іноземці не зможуть перетнути чесько-австрійський та чесько-німецький кордони.

15:32 ВАЖЛИВО! В Іспанії кількість загиблих від коронавірусу менше ніж за добу зросла майже вдвічі. Їх було 48 у середу, а зараз - вже 84.

15:20 Круїзна компанія Princess Cruises призупинить глобальні операції на 60 днів. Через спалахи корона вірусу на борту кількох суден були оголошені карантинні заходи.

15:18 МЗС дало поради українцям, які планують поїздку в США. Нагадаємо, США запровадили 30-денне обмеження на в’їзд іноземних громадян з низки країн Європи. Обмеження набувають чинності з 13 березня.

14:30 Хвилинка гумору (але це не точно)

Таїланд стикнувся із неочікуваними побічними наслідками коронавірусу. Тут суттєво поменшало туристів, через що мавпи збираються у "банди" та шукають їжу як можуть.

Hundreds of hungry monkeys swarm across Thai street as 'rival gangs' fight over food after tourists who normally feed them stay away because of coronavirus https://t.co/lQZ0sOzwDF pic.twitter.com/8TgrCTBrQ8