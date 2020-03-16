Власник Louis Vuitton безкоштовно вироблятиме дезінфікуючі засоби для лікарень Франції

Компанія LVMH, який володіє брендом Louis Vuitton, використовуватиме свої лінії для виготовлення парфумів, щоб почати виробництво дезинфікуючих засобів для захисту людей від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Виробник luxury-товарів каже, що хоче допомогти вирішити загальнодержавний дефіцит противірусних продуктів у Франції.

"LVMH використовуватиме виробничі лінії своїх парфумерно-косметичних марок ... для виробництва великої кількості гідроалкогольних гелів з понеділка. Ці гелі будуть безкоштовно доставлені органам охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні LVMH.

Французький конгломерат також володіє такими відомими брендами, як виробник шампанського Moe &Chandon, виробник годинників Tag Heuer та ювелірний дім Bulgari.

Франція закрила свої ресторани, кафе та більшість магазинів, намагаючись боротися з вірусом. У країні зафіксовано 5423 випадки захворювання, померли 127 пацієнтів.

Уряди у всьому світі закликали виробників допомогти із продукцією, який не вистачає під час спалаху вірусу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попросив низку компаній, зокрема Rolce-Royce та JBC, налагодити виробництво апаратів штучного дихання.