Владелец Louis Vuitton будет бесплатно производить дезинфицирующие средства для больниц Франции

Компания LVMH, владеющая брендом Louis Vuitton, будет использовать свои линии для изготовления духов, чтобы начать производство дезинфицирующих средств для защиты людей от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Производитель luxury-товаров говорит, что хочет помочь решить общегосударственный дефицит противовирусных продуктов во Франции.

"LVMH будет использовать производственные линии своих парфюмерно-косметических марок... для производства большого количества гидроалкогольних гелей с понедельника. Эти гели будут бесплатно доставлены органам здравоохранения", - говорится в сообщении LVMH.

Французский конгломерат также владеет такими известными брендами, как производитель шампанского Moe & Chandon, производитель часов Tag Heuer и ювелирный дом Bulgari.

Франция закрыла рестораны, кафе и большинство магазинов, пытаясь бороться с вирусом. В стране зафиксировано 5423 случая заболевания умерли 127 пациентов.

Правительства во всем мире призвали производителей помочь с продукцией, не хватает во время вспышки вируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил ряд компаний, в частности Rolce-Royce и JBC, наладить производство аппаратов искусственного дыхания.