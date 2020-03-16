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У Бельгії кількість заражень коронавірусом перевищила тисячу

Понеділок, 16 березня 2020, 13:31

 У Бельгії за останню добу кількість заражень коронавірусом зросла до 1085 випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

За останні 24 години у Бельгії новим коронавірусом заразилися 172 людини.

Але ці цифри враховують тільки кількість аналізів, проведених лабораторіями. Таким чином, масштаби епідемії в країні можуть бути набагато більшими.

В останній редакції "епідеміологічного бюлетеня" від 16 березня стало відомо, що напередодні в стаціонарі перебували 252 пацієнти з COVID - 19, з них 5 - у відділенні інтенсивної терапії.

Від вірусу загалом у Бельгії померли четверо людей.

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Коронавірус Бельгія
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