У Бельгії кількість заражень коронавірусом перевищила тисячу
Понеділок, 16 березня 2020, 13:31
У Бельгії за останню добу кількість заражень коронавірусом зросла до 1085 випадків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.
За останні 24 години у Бельгії новим коронавірусом заразилися 172 людини.
Але ці цифри враховують тільки кількість аналізів, проведених лабораторіями. Таким чином, масштаби епідемії в країні можуть бути набагато більшими.
В останній редакції "епідеміологічного бюлетеня" від 16 березня стало відомо, що напередодні в стаціонарі перебували 252 пацієнти з COVID - 19, з них 5 - у відділенні інтенсивної терапії.
Від вірусу загалом у Бельгії померли четверо людей.
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