У Бельгії кількість заражень коронавірусом перевищила тисячу

У Бельгії за останню добу кількість заражень коронавірусом зросла до 1085 випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

За останні 24 години у Бельгії новим коронавірусом заразилися 172 людини.

Але ці цифри враховують тільки кількість аналізів, проведених лабораторіями. Таким чином, масштаби епідемії в країні можуть бути набагато більшими.

В останній редакції "епідеміологічного бюлетеня" від 16 березня стало відомо, що напередодні в стаціонарі перебували 252 пацієнти з COVID - 19, з них 5 - у відділенні інтенсивної терапії.

Від вірусу загалом у Бельгії померли четверо людей.