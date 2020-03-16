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Угорщина закриває кордони, скасовує масові заходи

Понеділок, 16 березня 2020, 13:36

Угорщина оголосила про серію надзвичайних заходів для стримування пандемії коронавірусу, серед яких – закриття кордонів для іноземців.  

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на hvg.hu, про кроки уряду у понеділок під час виступу в парламенті заявив угорський прем’єр Віктор Орбан.

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В Угорщину зможуть в’їхати тільки угорські громадяни. Наразі офіційно не повідомлено про правила в'їзду для іноземців з дозволами на проживання в Угорщині.

Громадяни, які побували в Ірані, Італії, Китаї, Південній Кореї та Ізраїлі, будуть змушені пройти обов'язковий карантин.

Уряд також з опівночі заборонить масові заходи, закриє кінотеатри та клуби. Кафе, ресторани та більшість магазинів не працюватимуть після 15:00. Продуктові магазини та аптеки залишаються відкритими.

Уряд рекомендує літнім людям бути надзвичайно обережними, а громадянам старшим за 70 років не радять залишати домівки. Муніципалітети зобов'язані піклуватися про людей похилого віку, які залишаються вдома.

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Щодо економічних наслідків спалаху коронавірусу, Орбан зазначив, що "серйозна хвиля безробіття загрожує країні". Він додав, що бюджет країни доведеться змінити, і що уряд зосередиться на захисті робочих місць.

"Ми стикаємося з невидимим і невідомим ворогом", - сказав Орбан, нагадуючи членам парламенту, що це вперше з 1990 року угорському уряду довелося оголосити надзвичайний стан.

Станом на ранок понеділка в Угорщині зафіксовано 39 випадків коронавірусу, 1 летальний. Школи з понеділка перейшли на дистанційне навчання, університети зачинені.

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Коронавірус Угорщина
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