Коронавірус: Грузія повністю закрила кордони для іноземців
Грузія на два тижні повністю закриває кордон для іноземних громадян.
Про це заявив речник прем'єр-міністра Грузії Іраклі Чіковані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Эхо Кавказа.
Рішення набуде чинності 18 березня.
"Прийнято рішення з завтрашнього дня на два тижні обмежити в'їзд в країну всіх іноземних громадян", - заявив Чіковані.
Крім того, міжвідомча рада при уряді Грузії прийняла рішення достроково припинити сезон на грузинських гірськолижних курортах. Це пов'язано з інформацією про зараження громадян Чехії та Словаччини, які відвідували курорт Гудаурі.
Уряд рекомендував кафе і ресторанам припинити роботу, а громадянам старше 70 років не відвідувати місця скупчення громадян.
За даними МОЗ Грузії, в країні зафіксовано 33 випадки зараження коронавірусом.