ЄС звинувачує Росію у кампанії з дезінформації щодо коронавірусу - Reuters

Російські медіа розгорнули значну кампанію з дезінформації, спрямовану проти Заходу, щоб погіршити вплив коронавірусу, створити паніку та посіяти недовіру в західних суспільствах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в офіційному документі Європейської служби зовнішніх дій, з яким ознайомилось агентство Reuters.

Російська сторона поширює фальшиві новини в інтернеті англійською, іспанською, італійською, німецькою та французькою мовами, у яких містяться суперечливі і заплутані повідомлення, сказано в документі. Їхня мета - ускладнити комунікацію в ЄС і те, як офіційні органи влади в Європі повідомляють своїм громадянам про боротьбу з пандемією.

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"Триває значна дезінформаційна кампанія російських державних ЗМІ та прокремлівських ЗМІ щодо COVID-19", - йдеться у дев'ятисторінковому внутрішньому документі від 16 березня.

Спеціалізована база даних ЄС зафіксувала майже 80 випадків дезінформації щодо коронавірусу з 22 січня.

Один із прикладів російської кампанії у звіті стосується заворушень у Нових Санжарах наприкінці лютого. Згадується зокрема фальшивий лист від Міністерства охорони здоров'я України про нібито 5 випадків зараження коронавірусом в Україні.

Також звіт цитує неправдиві новини, створені Росією в Італії, про те, що система охорони здоров'я країни не зможе впоратися зі спалахом і лікарі через брак ліжок будуть вибирати, хто виживе, а хто помре.

Ще один приклад - фейкова новина про нібито зараження коронавірусом словацького прем’єра Петера Пеллегріні, який міг передати інфекцію іншим посадовцям на недавніх зустрічах на вищому рівні.

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"Основна мета дезінформації Кремля - ​​загострити кризу охорони здоров'я в західних країнах... це відповідає ширшій стратегії Кремля щодо спроб підірвати європейські суспільства ", - додається в документі.

"Прокремлівські неправдиві повідомлення просувають наратив про те, що коронавірус був створений людьми і взятий на озброєння Заходом", - йдеться в повідомленні звіту служби.

Європейська служба зовнішніх дій відмовилася коментувати звіт безпосередньо, але речник служби заявив, що ЄС контактував з Google, Facebook, Twitter та Microsoft, щоб "обговорити поширення дезінформації навколо спалаху COVID-19".



