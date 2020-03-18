Британські супермаркети обмежують продаж товарів в одні руки

Британські мережі супермаркетів запроваджують обмеження на продаж товарів одному покупцеві у зв’язку з тим, що люди почали масово закуповувати велику кількість продуктів перед самоізоляцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

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Внаслідок ажіотажу до окремих магазинів великі черги, у багатьох на полицях залишається лише морозиво та солодощі.

Наприклад, Tesco, одна з найбільших мереж продуктових магазинів, дозволяє покупцям придбати за один раз не більше двох одиниць товарів, які розкуповують найшвидше – макаронні вироби, туалетний папір, ультрапастеризоване молоко.

"Ми маємо достатньо продуктів, які закуповуються для мережі, проте обмежуємо продажі – для того, щоб товар довше залишався на полицях та був доступний для більшої кількості споживачів", - сказав головний виконавчий директор мережі "Sainsbury’s" Майк Куп.

Першим обмеження запровадила мережа "Aldi", дозволивши купувати не більше 4 одиниць одного товару.

За словами представників мереж, вони тісно співпрацюють із постачальниками та запроваджують частіші поставки для того, щоб полиці супермаркетів своєчасно поповнювалися.

17 березня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також зазначав, що загрози нестачі продуктів немає.