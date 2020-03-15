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Британія готується ізолювати людей віком понад 70 років

Неділя, 15 березня 2020, 14:12

Уряд Британії у найближчі тижні готується ізолювати на тривалий період всіх громадян, яким більше ніж 70 років, щоб захистити їх від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

За його словами, ця вказівка надійде не негайно, але коли це станеться, то ізоляція літніх людей, а також молодших, в яких є ускладнений стан здоров'я,  триватиме "дуже довго".

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Уряд Британії перебуває під тиском у той час, як кількість загиблих у країні зросла до 21 в суботу. Усі померлі – це люди, старші за 60 років чи із супутніми захворюваннями.

Ізольованим громадянам накажуть залишатися вдома та запастися продуктами і життєво важливими ліками.

Хенкок заявив, що люди без симптомів зможуть відвідувати старших родичів та друзів, але залишатися на відстані до них за два метри.

За його словами, службі охорони здоров'я не вистачає апаратів штучної вентиляції легень, тому уряд запропонує виробникам  автомобілів, зброї та армійським постачальникам переорієнтувати свої нинішні виробничі лінії.

Крім того, готелі можуть бути реквізовані в Британії, щоб збільшити кількість ліжок, а лікарі та медсестри, які вийшли на пенсію, повернуться на роботу.

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Коронавірус Велика Британія
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