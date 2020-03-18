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У Словаччині представили новий уряд

Середа, 18 березня 2020, 14:32

Ігор Матович, лідер словацької партії OĽaNO, яка перемогла на виборах в лютому, представив міністрів свого майбутнього уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SME.

Він представив майбутніх міністрів на спеціальному брифінгу разом з партнерами по коаліції Борисом Колларом  ("Ми - сім'я"), Річардом Суликом (SaS) і Веронікою Ремішовою ("Для людей"). Всі політики були в захисних масках.

За словами Матовича, лідери партій повинні підписати коаліційну угоду в найближчі дні.

Новий уряд буде призначений президентом Зузаною Чапутовою в суботу. Глава держави вже оголосила, що приймає всі запропоновані прізвища.

 
фото Aktuality

Посаду глави МЗС в новому словацькому уряді обійме представник партії SaS, досвідчений дипломат Іван Корчок.

Корчок є послом Словаччини у Вашингтоні з вересня 2018 року. До цього він обіймав посаду статс-секретаря Міністерства закордонних і європейських справ з серпня 2015 року. Крім того, він обіймав посади постійного представника Словацької Республіки при ЄС (2009-2015 роки, тобто і під час анексії Криму Росією) і посла Словаччини в Німеччині (2005-2009 роки).

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