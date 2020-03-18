В Словакии представили новое правительство

Игорь Матович, лидер словацкой партии OĽaNO, победившей на выборах в феврале, представил министров своего будущего правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

Он представил будущих министров на специальном брифинге вместе с партнерами по коалиции Борисом Колларом ("Мы - семья"), Ричардом Суликом (SaS) и Вероникой Ремишовой ("Для людей"). Все политики были в защитных масках.

По словам Матовича, лидеры партий должны подписать коалиционное соглашение в ближайшие дни.

Новое правительство будет назначено президентом Зузаной Чапутовой в субботу. Глава государства уже объявила, что принимает все предложенные фамилии.

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Должность главы МИД в новом словацком правительстве займет представитель партии SaS, опытный дипломат Иван Корчок.

Корчок является послом Словакии в Вашингтоне с сентября 2018 года. До этого он занимал должность статс-секретаря Министерства иностранных и европейских дел с августа 2015 года. Кроме того, он занимал должности постоянного представителя Словацкой Республики при ЕС (2009-2015 годы, то есть и во время аннексии Крыма Россией) и посла Словакии в Германии (2005-2009 годы).

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