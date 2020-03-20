Королева Британії звернулася до громадян у зв’язку з коронавірусом

Королева Єлизавета ІІ заявила про солідарність з британським після спалаху коронавірусу, заявивши, що сім'ї по всій Британії вступають в "період великої стурбованості і невизначеності".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Це сталося після того, як 93-річна королева переїхала з Букінгемського палацу у Віндзорський замок на тиждень раніше, ніж планувалося, і, ймовірно, залишиться там довше, ніж спочатку передбачалося, - через коронавірус, найбільш поширений у Лондоні.

"Нам всім радять змінити наш звичайний розпорядок дня і звичний спосіб життя для більшого блага спільнот, в яких ми живемо, і, зокрема, для захисту найбільш вразливих всередині них" - зазначила королева.

"У такі моменти, як ці, я згадую, що історія нашої країни була викувана людьми і громадами, які об'єдналися, щоб працювати як єдине ціле, концентруючи наші спільні зусилля з акцентом на спільну мету. Ми надзвичайно вдячні за досвід і відданість наших вчених, практикуючих лікарів, а також екстрених і громадських служб; але зараз, як ніколи в нашому недавньому минулому, ми всі повинні грати життєво важливу роль як особистості - сьогодні і в найближчі дні, тижні і місяці" - наголосила вона.

фото Sky news

Королева закликала британців шукати нові способи підтримки зв’язку один з одним, щоб їхні близькі залишалися в безпеці.

"Я впевнена, що ми впораємося з цим завданням. Ви можете бути певні, що моя сім'я і я готові зіграти свою роль" – заявила Єлизавета ІІ.