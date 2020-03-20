Королева Великобритании обратилась к гражданам в связи с коронавирусом

Королева Елизавета II заявила о солидарности с британским народом после вспышки коронавируса, заявив, что семьи по всей Британии вступают в "период большой обеспокоенности и неопределенности".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Это произошло после того, как 93-летняя королева переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок на неделю раньше, чем планировалось, и, вероятно, останется там дольше, чем изначально предполагалось - из-за коронавируса, который больше всего распространился в Лондоне.

"Нам всем советуют изменить наш обычный распорядок дня и привычный образ жизни для большего блага сообществ, в которых мы живем, и, в частности, для защиты наиболее уязвимых внутри них", - отметила королева.

"В такие моменты, как эти, я вспоминаю, что история нашей страны была выкована людьми и общинами, которые объединились, чтобы работать как единое целое, концентрируя наши совместные усилия с акцентом на общую цель. Мы благодарны за опыт и преданность наших ученых, практикующих врачей, а также экстренных и общественных служб; но сейчас, как никогда в нашем недавнем прошлом, мы все должны играть жизненно важную роль как личности - сегодня и в ближайшие дни, недели и месяцы ", - отметила она.

Фото Sky news

Королева призвала британцев искать новые способы поддержания связи друг с другом, чтобы их близкие оставались в безопасности.

"Я уверена, что мы справимся с этой задачей. Вы можете быть уверены, что моя семья и я готовы сыграть свою роль", - заявила Елизавета II.