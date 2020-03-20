Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус

Починаючи з 21 березня Грузія повністю призупиняє авіасполучення з іншими країнами.

Про це заявив радник прем’єр-міністра Грузії Іраклі Чиковані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi2.

Він нагадав, що на сьогодні в Грузії зафіксовані 43 підтверджених випадки зараження людей коронавірусом. Одна людина одужала, в той час як двоє хворих перебувають у важкому стані.

"Було вирішено, що з завтрашнього дня повітряний рух буде припинено і будуть виконуватися тільки рейси, які виконуються грузинськими авіакомпаніями і узгоджені з грузинським урядом" - сказав Чиковані.

Зокрема, будуть виконуватися рейси задля повернення грузинських громадян на батьківщину.

"Крім того, я хотів би проінформувати громадян, які приїжджають, незалежно від того, звідки вони прибули, їх поміщатимуть в карантинну зону і будуть тримати під наглядом лікаря" - повідомив Чиковані.