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Грузия приостанавливает международное авиасообщение из-за коронавируса

Пятница, 20 марта 2020, 11:27

Начиная с 21 марта Грузия полностью приостанавливает авиасообщение с другими странами.

Об этом заявил советник премьер-министра Грузии Иракли Чиковани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi2.

Он напомнил, что на сегодня в Грузии зафиксированы 43 подтвержденных случая заражения людей коронавирусом. Один человек выздоровел, в то время как двое больных находятся в тяжелом состоянии.

"Было решено, что с завтрашнего дня воздушное движение будет прекращено и будут выполняться только рейсы, которые выполняются грузинскими авиакомпаниями и согласованы с грузинским правительством", - сказал Чиковани.

В частности, будут выполняться рейсы для возвращения грузинских граждан на родину.

"Кроме того, я хотел бы проинформировать граждан, которые приезжают, независимо от того, откуда они прибыли, что их будут помещать в карантинную зону и держать под наблюдением врача", - сообщил Чиковани.

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