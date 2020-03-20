Грузия приостанавливает международное авиасообщение из-за коронавируса

Начиная с 21 марта Грузия полностью приостанавливает авиасообщение с другими странами.

Об этом заявил советник премьер-министра Грузии Иракли Чиковани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi2.

Он напомнил, что на сегодня в Грузии зафиксированы 43 подтвержденных случая заражения людей коронавирусом. Один человек выздоровел, в то время как двое больных находятся в тяжелом состоянии.

"Было решено, что с завтрашнего дня воздушное движение будет прекращено и будут выполняться только рейсы, которые выполняются грузинскими авиакомпаниями и согласованы с грузинским правительством", - сказал Чиковани.

В частности, будут выполняться рейсы для возвращения грузинских граждан на родину.

"Кроме того, я хотел бы проинформировать граждан, которые приезжают, независимо от того, откуда они прибыли, что их будут помещать в карантинную зону и держать под наблюдением врача", - сообщил Чиковани.