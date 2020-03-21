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У Бельгії число померлих від коронавірусу за добу зросло майже вдвічі

Субота, 21 березня 2020, 13:17

У Бельгії за останню добу від викликаної коронавірусом хвороби COVID-19  померли 30 людей, таким чином загальна кількість жертв наразі складає 67.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

558 людей отримали позитивний результат тесту на коронавірус у п'ятницю: 292 мешканці Фландрії, 50 брюссельців і 200 жителів Валлонії (16 випадків ще не проаналізовані). В цілому в Бельгії заразилися 2815 людей.

299 осіб були госпіталізовані в п'ятницю, довівши до 1089 число людей, що знаходяться в лікарнях через коронавірус. З урахуванням 74 нових пацієнтів, яких відправили в реанімацію в п'ятницю, число людей, що знаходяться в реанімації, збільшилося до 238 осіб.

З 13 березня з лікарень було виписано 263 людини, в тому числі 58 - цієї п'ятниці.

Кризовий центр Бельгії заспокоює, що у відділеннях інтенсивної терапії зайнята третина ліжок, і бельгійські лікарні ще мають можливості для допомоги новим пацієнтам.

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Коронавірус Бельгія
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