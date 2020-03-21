В Бельгии число умерших от коронавируса за сутки выросло почти вдвое

В Бельгии за последние сутки от вызванной коронавирусом болезни COVID-19 умерли 30 человек, таким образом общее количество жертв на данный момент составляет 67.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

558 человек получили положительный результат теста на коронавирус в пятницу: 292 жители Фландрии, 50 брюссельцев и 200 жителей Валлонии (16 случаев еще не проанализированы). В целом в Бельгии заразились 2815 человек.

299 человек были госпитализированы в пятницу, доведя до 1089 число людей, находящихся в больницах через коронавирус. С учетом 74 новых пациентов, которых отправили в реанимацию в пятницу, число людей, находящихся в реанимации, увеличилось до 238 человек.

С 13 марта из больниц было выписано 263 человека, в том числе 58 - в эту пятницу.

Кризисный центр Бельгии успокаивает, что в отделениях интенсивной терапии занята треть коек, и бельгийские больницы еще имеют возможности для помощи новым пациентам.