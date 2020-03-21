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Коронавірус: лише у одному з регіонів Італії за добу загинули понад 500 людей

Субота, 21 березня 2020, 19:09

За минулу добу смертність від коронавірусу в Італії встановила новий рекорд.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать добові звітах італійської влади про розвиток епідемії.

Лише у північноіталійському регіоні Ломбардія за останні 24 години, станом на 17:00 суботи, зафіксовано 546 смертей, пов'язаних із коронавірусом. Попередній "антирекорд" Ломбардії, встановлений у попередню добу, становив 381 загиблого.

Деталі за декілька хвилин….

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Коронавірус Італія
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