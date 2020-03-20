В Італії рекордна смертність від коронавірусу - кількість загиблих перевищила 4000
За останні 24 години в Італії зафіксовано новий рекорд смертності від коронавірусу: загинули 627 осіб, загалом в країні померли вже 4032 людини.
Про це свідчать цифри Агентства цивільного захисту Італії, повідомляє "Європейська правда".
Нові дані показують найбільше щоденне зростання смертей в країні від початку спалаху епідемії. Вчора показник смертності за добу склав 427.
5129 осіб вилікувались після зараження - це на 689 більше, ніж було вчора. Вчора щоденні дані про тих, хто одужав, склали 415.
Всього в Італії 37 860 пацієнтів з коронавірусом - на 4670 осіб більше, ніж напередодні.
Загальна кількість випадків коронавірусу, яка включє тих, хто помер і тих, хто вилікувався, сягнула 47021.
Найбільш постраждалий північний регіон Ломбардії залишається в критичній ситуації, саме там фіксують найбільше смертей.
У четвер 19 березня Італія випередила Китай за кількістю загиблих від вірусу.