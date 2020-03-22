Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Ангела Меркель пішла на карантин після контакту з інфікованим лікарем

Коронавірус в Італії: 651 загиблий за добу, рекордна кількість тих, хто вилікувався

Кількість хворих на коронавірус у Бельгії сягнула 3,4 тисяч, померли 75 осіб

В Іспанії за добу 394 померлих від коронавірусу, надзвичайний стан продовжили на 15 днів






Кількість хворих на коронавірус у Бельгії сягнула 3,4 тисяч, померли 75 осіб

Неділя, 22 березня 2020, 16:28

Поширення коронавірусу триває в Бельгії, за останні 24 години були госпіталізовані 335 пацієнтів з коронавірусом, а всього зареєстровано 586 нових випадків захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

За останню добу було зареєстровано 412 випадків (70%) у Фландрії, 99 випадків (17%) у Валлонії і 70 (12%) в Брюсселі.

Також зареєстровано 8 нових летальних випадків, загалом із початку епідемії померли 75 осіб.

На сьогоднішній в Бельгії в цілому зареєстровано 3401 підтверджених випадків захворювання; 2040 випадків (60%) у Фландрії, 853 (25%) в Валлонії і 405 випадків (12%) в Брюсселі.

З 13 по 21 березня в лікарню надійшло 1465 пацієнтів, інфікованих коронавірусів, і 340 осіб одужали.

Нагадаємо, уряд Бельгії 18 березня прийняв рішення ввести низку жорстких заходів до 5 квітня для протидії поширенню коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Бельгія
powered by lun.ua