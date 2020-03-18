У Бельгії вводять нові заходи ізоляції через поширення коронавірусу

Уряд Бельгії прийняв рішення ввести низку жорстких заходів з полудня 18 березня до 5 квітня для протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

З 12:00 набувають чинності заходи, які наказують жителям Бельгії залишатися вдома, за винятком поїздок на роботу і ще низку необхідних причин виходів з будинку: покупок, візитів до лікаря, на пошту, в банк або на заправку автомобіля.

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Активна діяльність на чистому повітрі дозволена і навіть рекомендується, але тільки в компанії з членом сім'ї або другом і при дотриманні дистанції. Всі масові зібрання суворо заборонені.

Компанії повинні організувати віддалену роботу для всіх співробітників, де це можливо. У разі роботи на підприємстві співробітники мають дотримуватися правила соціального дистанціювання.

Компанії, які не можуть дотримуватися цих правил, повинні будуть закритися. Компанія може отримати великий штраф в разі недотримання або навіть бути закрита у разі повторного порушення.

Всі торгові точки, крім аптек і продовольчих магазинів (а також магазинів для домашніх тварин) повинні закритися. Доступ до магазинів обмежений: одна людина на 10 м2 і період максимум 30 хвилин для покупок.

Громадський транспорт повинен буде гарантувати соціальне дистанціювання. Поїздки за межі Бельгії, що не вважаються необхідними, заборонені до 5 квітня.

Минулого тижня у Бельгії скасували навчання в школах, однак при цьому школи лишатимуться відкритими і забезпечуватимуть нагляд за дітьми, батьки яких працюють у важливих секторах інфраструктури. Дитячі садки лишаються відкритими.

За останніми даними кількість заражень коронавірусом у Бельгії зросла до 1085 випадків, померли 4 людини.