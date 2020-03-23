ЄС: ми підтримуємо територіальну цілісність Грузії і не визнаємо вибори в Абхазії

Європейський Союз підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії і не визнає проведення президентських виборів в Абхазії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

"Що стосується так званих президентських виборів, які відбулися в грузинському регіоні Абхазії 22 березня 2020 року, ми нагадуємо, що Європейський Союз не визнає конституційно-правову базу, в якій вони відбулися", - йдеться у заяві.

В ЄС зазначили, що будуть продовжувати проводити політику невизнання та залучення, а спеціальний представник ЄС по Південному Кавказу та кризі в Грузії продовжує працювати.

Міністерство закордонних справ України також виступило із засудженням проведення так званих президентських виборів в Абхазії.

"Україна не визнає жодних так званих виборів на окупованих територіях Грузії, оскільки вони проводяться під контролем країни-агресора, суперечать міжнародному праву і не мають жодних правових наслідків. Ці дії також спрямовані на подальше загострення безпекової ситуації в регіоні Чорного моря", - йдеться у заяві МЗС.

"Організація незаконних "виборів" на окупованих територіях є звичною практикою Російської Федерації у її спробах легітимізувати наслідки агресії проти суверенних держав. Чітка позиція міжнародного співтовариства у відповідь на ці спроби свідчить про марність зусиль держави-агресора", - зазначили у міністерстві.