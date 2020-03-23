ЕС: мы поддерживаем территориальную целостность Грузии и не признаем выборы в Абхазии

Европейский Союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и не признает проведения президентских выборов в Абхазии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

"Что касается так называемых президентских выборов, состоявшихся в грузинском регионе Абхазии 22 марта 2020 года, мы напоминаем, что Европейский Союз не признает конституционно-правовую базу, в которой они состоялись", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что будут продолжать проводить политику непризнания и вовлечения, а специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии продолжает работать.

Министерство иностранных дел Украины также выступило с осуждением проведения так называемых президентских выборов в Абхазии.

"Украина не признает никаких так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий. Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря", - говорится в заявлении МИД.

"Организация незаконных "выборов" на оккупированных территориях является обычной практикой Российской Федерации в ее попытках легитимизировать последствия агрессии против суверенных государств. Четкая позиция международного сообщества в ответ на эти попытки свидетельствует о тщетности усилий государства-агрессора", - отметили в министерстве.