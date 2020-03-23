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Французька залізниця зробила безкоштовним проїзд для медпрацівників 

Понеділок, 23 березня 2020, 11:38

Французька державна компанія SNCF зробила безкоштовним проїзд для медпрацівників у високошвидкісних потягах та інтерсіті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Оплата за проїзд скасовується для лікарів, медсестер та санітарних працівників, які подорожують країною у відповідь на виклик лікарень. Вони повинні представити документ, який підтверджує професійну діяльність, працівникам на залізничній станції. 

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"SNCF пропонує безкоштовні поїздки у потягах TGV та міжміських поїздах для медичних працівників - лікарів, медсестер, санітарів, які відповідають на заклики лікарень про допомогу з COVID-19", - повідомив про рішення у Twitter виконавчий директор компанії. 

"Це рішення національної солідарності з боку залізничного світу перед обличчям масштабів епідемії COVID-19", - пояснили у компанії.

Раніше державна компанія RATP, яка управляє перевезеннями у Парижі та його околицях, відкрила 20 автобусних ліній для працівників медичної сфери.

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