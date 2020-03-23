Французька залізниця зробила безкоштовним проїзд для медпрацівників 

Французька державна компанія SNCF зробила безкоштовним проїзд для медпрацівників у високошвидкісних потягах та інтерсіті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Оплата за проїзд скасовується для лікарів, медсестер та санітарних працівників, які подорожують країною у відповідь на виклик лікарень. Вони повинні представити документ, який підтверджує професійну діяльність, працівникам на залізничній станції.

#SNCF propose la gratuité des trajets en TGV et Intercités pour les professionnels médicaux - médecins, aides-soignant(e)s, infirmier(e)s - qui répondent aux appels des clusters #COVIDー19. Sur présentation de leur carte professionnelle à nos agents. #SolidaritéCheminote pic.twitter.com/8wSvkWahjm — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) March 23, 2020

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"SNCF пропонує безкоштовні поїздки у потягах TGV та міжміських поїздах для медичних працівників - лікарів, медсестер, санітарів, які відповідають на заклики лікарень про допомогу з COVID-19", - повідомив про рішення у Twitter виконавчий директор компанії.

"Це рішення національної солідарності з боку залізничного світу перед обличчям масштабів епідемії COVID-19", - пояснили у компанії.

Раніше державна компанія RATP, яка управляє перевезеннями у Парижі та його околицях, відкрила 20 автобусних ліній для працівників медичної сфери.

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