Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Эпидемия в Италии: "первый позитивный день"

В правительстве Германии объявили результат теста Меркель на коронавирус

750 млрд евро на коронавирус: Германия одобрила пакет помощи в связи с эпидемией

В Испании за сутки - рекордное количество смертей от коронавируса






Французская железная дорога сделала проезд для медработников бесплатным

Понедельник, 23 марта 2020, 11:38

Французская государственная компания SNCF сделала бесплатным проезд для медработников в высокоскоростных поездах и ​​"Интерсити".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Оплата за проезд отменяется для врачей, медсестер и санитарных работников, которые путешествуют по стране в ответ на вызовы больниц. Они должны представить документ, подтверждающий профессиональную деятельность, работникам на железнодорожной станции.

Читайте также
Коронавирус: Франция выделяет 345 млрд евро для поддержки бизнеса

"SNCF предлагает бесплатные поездки в поездах TGV и междугородных поездах для медицинских работников - врачей, медсестер, санитаров, которые отвечают на призывы больниц о помощи с COVID-19", - сообщил о решении в Twitter исполнительный директор компании.

"Это решение национальной солидарности со стороны железнодорожников перед лицом масштабов эпидемии COVID-19", - пояснили в компании.

Ранее государственная компания RATP, которая управляет перевозками в Париже и его окрестностях, открыла 20 автобусных линий для работников медицинской сферы.

Читайте также: "Жизненно необходимый: почему страны ЕС не останавливают транспорт в разгар эпидемии".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Франция
powered by lun.ua