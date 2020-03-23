В Іспанії за добу – рекордна кількість загиблих від коронавірусу

В Іспанії від коронавірусу за останні 24 години померли 462 хворих, що стало рекордним показником з початку епідемії в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Кількість інфікованих в Іспанії перевищила 33 тисячі осіб, за останню добу хворих стало більше на 16%. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2355 осіб, 3555 хворих одужали.

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Загальна кількість померлих досягла 2182 осіб. Іспанія – друга найбільш постраждала від коронавірусу країна у Європі, після Італії.



"Ми спостерігаємо навантаження на лікарні протягом останніх 3-5 днів. Пік, ймовірно, буде досягнутий цього тижня", - сказав координатор з надзвичайних ситуацій Фернандо Сімон.

Також стало відомо, що віцепрем'єра Кармен Кальво госпіталізували через респіраторну інфекцію. Їй провели тест на коронавірус, результати будуть оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, 22 березня іспанський уряд вирішив продовжити надзвичайний стан в країні ще на 15 днів. Прем'єр-міністр Педро Санчес повідомив також, що уряд придбав 640 000 експрес-тестів на виявлення інфекції та найняв 52 000 медичних працівників для зміцнення можливостей автономних громад.

У Мадриді, де рівень захворюваності найвищий, почав діяти найбільший тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус. Госпіталь розрахований на 5000 ліжко-місць, що робить його найбільшим медичним закладом такого роду в Європі.