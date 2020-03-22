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У Мадриді на території конференц-центру облаштували найбільший госпіталь в Європі

Неділя, 22 березня 2020, 15:44

У Мадриді відкрили тимчасовий госпіталь, облаштований на території величезного виставкового центру Ifema, для прийому хворих на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

В іспанській столиці один з найвищих рівнів захворюваності. Госпіталь розрахований на 5000 ліжко-місць, що робить його найбільшим медичним закладом такого роду в Європі.

 

Перші пацієнти прибули в госпіталь в суботу. Директор Антоніо Сапатеро повідомив, що в ці вихідні туди переїдуть 300 осіб.

Входи в госпіталь охороняє поліція. Передбачається, що сюди будуть відправляти пацієнтів з легкими симптомами.

У Мадриді за останніми даними від коронавірусу померли 804 людини (всього в Іспанії 1725 осіб). В іспанській столиці і передмісті налічується 8921 інфікованих

Уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан ще на 15 днів. Термін надзвичайного стану спливав 29 березня, після його продовження обмеження діятимуть і протягом Великодніх свят.

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Коронавірус Іспанія
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