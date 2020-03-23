Коронавірус: Хорватія забороняє пересування між містами навіть на приватних авто

Для протидії поширенню коронавірусу, Хорватія запроваджує заборону на пересування між містами навіть на власних авто та заборону виходити з дому без нагальної потреби.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HRT.News.

"Кількість заражених людей збільшується, і ми очікуємо подальшого зростання, тому це необхідні заходи", - повідомив міністр внутрішніх справ Давор Божиновіч.



Рішення набирає чинності негайно, проте громадянам, які виїхали зі своїх домівок у зв’язку з землетрусом, дадуть можливість повернутися додому протягом дня.

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Заборона не поширюється на транспортні перевезення, які забезпечують життєво необхідне постачання, та на перевезення медиків і працівників критичної інфраструктури, також на журналістів, громадян, які потребують невідкладної медичної допомоги, громадян, які подорожують у зв’язку з нагальними сімейними обставинами, та подорожі на роботу – у випадку нагальної необхідності і неможливості працювати з дому.



Напередодні, 22 березня, набрало чинності рішення про зупинку руху громадського транспорту загального користування.

22 березня у країні виявили 52 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна кількість складає 306.



Божиновіч додав, що в уряді розглядають посилення заходів, якщо цього вимагатиме ситуація.



"Здоров’я наших громадян і протидія поширенню захворювання – це завдання №1, компроміси тут неможливі", - зазначив він.

Давор Божиновіч наголосив, що країна має справу з двома кризами - коронавірусом та вчорашнім землетрусом у Загребі.



Нагадаємо, вранці 22 березня у Загребі сталися два землетруси. За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, сила першого поштовху становила 5,3 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр знаходився за сім кілометрів на північ від столиці.



За офіційними даними, внаслідок землетрусу постраждали 27 громадян. 18 з них отримали серйозні поранення, 12 людей госпіталізували. За словами Божиновіча, серед постраждалих, які знаходяться у критичному стані – 14-річна дівчина.



У центрі міста зафіксовано пошкодження будівель, зокрема, впала частина верхівки південної вежі центрального собору столиці Хорватії. В деяких районах міста не було електрики та води.